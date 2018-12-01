Погода
$ 69.70 - 69.90
€ 78.60 - 79.77

Еще одна компания незаконно добывала и вывозила сурьмасодержащую руду

143  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Межрайонным отделом Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено что, ОсОО "Т.С." согласно предоставленным данным Юго-Западной таможни и данных ОсОО "Т. С." было экспортировано в адрес международной компании ОсОО "Горно-транспортная компания "Ч." находящейся в Китайской Народной Республике в 2017 году – 885,4 тонн, а за период с 01.01.2018г. по 30.07.2018г. – 537,5 тонн сурьмасодержащей руды и концентрата.

Согласно полученным данным с Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики ОсОО "Т. С." имеет лицензию на разведку, но не имеет право осуществления разработки месторождений и вывоз сурьмосодержащих концентратов за пределы Кыргызской Республики.

Однако, согласно ответу Министерства экономики Кыргызской Республики, разрешительных документов на импорт и экспорт руды и концентратов цветных металлов содержащих драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС указанному ОсОО "Т. С." не выдавалось. (В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. №30 утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, руды и концентраты цветных металлов содержащие драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС подлежат лицензированию).

От сюда следует, что ОсОО "Т.С." за 2017-2018 годы без соответствующей лицензии на экспорт было вывезено сурьмасодержащей руды и концентрата на общую сумму более 4 миллионов сомов (4 250 580 сом).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 ч.2 п.2 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время ведется расследование, сообщает пресс-служба Финпола.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375195
Теги:
Китай, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  