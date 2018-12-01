Еще одна компания незаконно добывала и вывозила сурьмасодержащую руду

Межрайонным отделом Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено что, ОсОО "Т.С." согласно предоставленным данным Юго-Западной таможни и данных ОсОО "Т. С." было экспортировано в адрес международной компании ОсОО "Горно-транспортная компания "Ч." находящейся в Китайской Народной Республике в 2017 году – 885,4 тонн, а за период с 01.01.2018г. по 30.07.2018г. – 537,5 тонн сурьмасодержащей руды и концентрата.

Согласно полученным данным с Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики ОсОО "Т. С." имеет лицензию на разведку, но не имеет право осуществления разработки месторождений и вывоз сурьмосодержащих концентратов за пределы Кыргызской Республики.

Однако, согласно ответу Министерства экономики Кыргызской Республики, разрешительных документов на импорт и экспорт руды и концентратов цветных металлов содержащих драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС указанному ОсОО "Т. С." не выдавалось. (В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015г. №30 утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, руды и концентраты цветных металлов содержащие драгоценные металлы из кода 2617 ТНВЭД ЕАЭС подлежат лицензированию).

От сюда следует, что ОсОО "Т.С." за 2017-2018 годы без соответствующей лицензии на экспорт было вывезено сурьмасодержащей руды и концентрата на общую сумму более 4 миллионов сомов (4 250 580 сом).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 ч.2 п.2 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. В настоящее время ведется расследование, сообщает пресс-служба Финпола.