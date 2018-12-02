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Ума купить крутую "тачку" хватило, а на ПДД - не осталось?

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- ВБ
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Это было нечто. Вчера еду по Линейной в районе Ж/Д вокзала, и вдруг с Эркиндик вылетает авто RX, за рулем девушка,и упирается прямо в мое авто. Сидит и смотрит на меня.Потом вертит пальцем у виска, объезжает по своей полосе и уезжает. От ее наглости я сперва растерялся,а затем вместе с пассажиркой расхохотались. Ведь Эркиндик по отношению к Линейной является второстепенной, и там знак имеется соответствующий.Меня всегда волнует вопрос: Как хватает ума купить крутую "тачку", но не хватает ума выучить ПДД? Может она прочитает это и узнает себя....

Народную новость прислал Болотбек


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URL: https://www.vb.kg/375196
Теги:
мэрия, ПДД, конфликт, Бишкек, ГУОБДД
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