Военная прокуратура задержала бывшего командующего Силами воздушной обороны Вооружённых сил КР К. А. и командира войсковой части № 23565 Д. Д. в рамках расследования уголовного дела о крушении военного вертолёта Ми-8.

Об этом сообщает Генпрокуратура.

По её данным, задержания произведены на основании собранных материалов и заключений судебно-технических экспертиз.

Напомним, 17 января 2024 года на территории аэродрома войсковой части № 23565 во время учебно-тренировочного полёта потерпел крушение военный вертолёт Ми-8.

В результате крушения погиб командир воздушного судна С. Ж., ещё 10 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Материальный ущерб, причинённый государству, превысил 50 млн сомов.

Военная прокуратура продолжает следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц командного состава Министерства обороны КР, чья причастность к произошедшему будет установлена.