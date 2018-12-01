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Депутат из Астаны появилась на публике без нижнего белья

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- Елена Цой
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Не скучно живут наши соседи казахстанцы. Вот, например, модель и депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова вышла на подиум в рамках модного столичного показа "Fashion Night Astana" в прозрачном платье, продемонстрировав публике формы своего тела, пишет NUR.KZ.

Динагуль Тасова прошлась по подиуму в соблазнительном платье в горошек от модного дома Dana Dyusembayeva.

Наряд участницы был бы относительно приличным, если бы не отсутствие нижнего белья.

Фотографии с модного показа с выходом Динагуль опубликованы в различных пабликах в соцсетях.

Вместе с тем, на странице модели в Instagram, которую она активно ведет, выложены лишь несколько снимков с показа, на которых Динагуль скромно прикрывает свой пышный бюст.

Страшно даже читать комментарии в казахском сегменте соцсетей по этому поводу. И, будем надеяться, депутаты нашего, Бишкекского городского кенеша не будут перенимать этот опыт - все же моделей в БГК нет.


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URL: https://www.vb.kg/375197
Теги:
гендер, Казахстан, местный кенеш, скандал, Динагул Тасова
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Комментарии
Баха
01.12.2018, 22:23

Ахаха это ничего она тут,вы зайдите в ВК и найдите ее там,афигеете)каждый день на стриме сидит с полу раздетой грудью ахаха вот это депутаты в Казахстане,но она ничего такая)МММ)

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