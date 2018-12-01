Сотрудники "Бишекзеленхоза", уличенные в нарушениях, устроили саботаж

По ситуации в МП "Зеленхоз" сообщаем, что в целях искоренения коррупционных схем, а также повышения эффективности работы, в муниципальном предприятии "Бишкекзеленхоз" была проведена оптимизация структуры, сокращены некоторые должности.

Большинству сокращенных работников были предложены другие вакантные должности. Под сокращение попал участок по лесосъемке, так как именно по работе этого отдела были многочисленные жалобы от горожан относительно незаконных рубок и продажи древесины. Был даже зафиксирован факт на видеосъемке относительно незаконной продажи дров на одной из улиц города Бишкек. В МП "Зеленхоз" было принято решение о ротации сотрудников, ранее занимающихся сносом и обрезкой деревьев на другие участки, таких как сгребание листьев и очистка коллекторно-дренажных сетей города, которые не дают незаконных доходов в обход предприятия.

Руководством МП "Зеленхоз" были внедрены и GPS- навигаторы, которые установлены на всю технику предприятия, что позволяет диспетчеру и руководству отслеживать полностью перемещение специальной техники, с учетом скорости движения и точек остановки. Наличие таких навигаторов исключает внеплановые выезды и использование муниципальной техники в незаконной деятельности.

После введения изменений в структуре предприятия "Зеленхоз" и введением тотального контроля за использованием имущества МП "Зеленхоз", отдельные сотрудники, а именно два мастера участка по лесосъемке – Джумашев Ильяс Естенбекович и Абдраимов Улан Курманбекович были не согласны с нововведениями, отказались от предложенных им вакантных должностей и стали заниматься подрывом функционирования "Зеленхоза".

Мы ожидали, что нарушение устоявшейся многолетней системы по незаконному сносу зеленых насаждений без разрешительных документов и незаконной продаже древесины вызовет такую реакцию. При детальном анализе всех обстоятельств выяснилось, что инициаторы саботажа И. Джумашев и У. Абдраимов обманным путем использовали полномочия профкома, занимались пропагандой среди рабочих с призывами выйти на митинг, который они планируют провести возле здания мэрии города Бишкек 3 декабря 2018 года.

Они обещали повышение заработной платы, выдачу премий и 13-ой зарплаты, также выделение земельных участков и даже раздачу руководящих должностей! Некоторым рабочим предлагались спиртные напитки и разного рода продукты питания, после таких манипуляций, работникам предлагалось поставить подписи на пустых бланках.

Об это сообщили сами сотрудники предприятия на общем производственном собрании коллектива муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз", с участием вице-мэра по ЖКХ Сарпашова Р.А. На собрании были озвучены и обсуждены все вопросы, которые волновали рабочих предприятия.

Также отмечаем, что вышеназванные лица, используя свой опыт работы в муниципальном предприятии, заведомо знали, что резкие изменения погодных условий (данные МЧС КР от 30.11.2018),обычно приводят к таким последствиям как гололед, падение аварийных деревьев и т.д. Но, тем не менее, они рассчитывали на неполное и несвоевременное исполнение функциональных обязанностей, возложенных на МП "Бишкекзеленхоз" по предотвращению возможных ЧС, практически пытались сорвать обеспечение жизнедеятельности города.

Сегодня, 1 декабря, на работу вышли 200 сотрудников муниципального предприятия "Зеленхоз", каждая бригада на своем участке устраняет последствия снегопада, выезжают по заявкам горожанам и очищают коллекторно-дренажные сети.