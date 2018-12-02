В Бишкеке таксисты предоставляют сексуальные услуги пассажиркам?

Историю рассказал пользователь FB Эрик Абдыкалыков:

На своем аккаунте он написал, что незадолго до приезда в гости младших сестренок, позвонила одна из них и попросила выйти на улицу.

"Я подумал, что нужно что-то помочь донести. Оделся и уже в подъезде встретил их. Она протянула мне телефон и показала смс, сказав, что таксист в дороге отправил ей это сообщение (на фото).

Я взял телефон и выбежал во двор. Сестренка с испугу хотела быстрее выйти с авто, придумала, что деньги дома. Открыв пассажирскую дверь, я сунул перед его лицом телефон и спросил, его ли это номер. Он запамятовал и начал говорить, что не знаю, что не знает что это за смс. Я набрал исходный телефон и зазвенел его второй телефон. Признаться, я был в ярости, сказал ему выйти с машины и объясниться. Он начал оправдываться, мол это во время ожидания какие-то ребята с другого такси отправили смс с его номера, начал говорить, что у него жена и дети. Врал нагло и безнадежно. Я не выдержал, дал ему небольшую оплеуху, вдобавок вышел мой брат двойняшка и еле сдержал себя, чтобы не побить его на месте. Я понимал, что наказав его на месте, мы ничего бы не добились. Поэтому прошу руководство такси обратить внимание на этот случай и принять меры к этому извращенцу. Надеюсь, что этот случай будет ему уроком и в следующий раз задумается, прежде чем приставать к своим пассажирам.

Я поражаюсь, как можно выплескивать свое мракобесие и больные инстинкты на девочек (одна 1998 года, а вторая 2006 года). Совсем недавно было видео, где заплаканная, в истерии девушка, выбегает из такси. Я тогда не понял реакцию, мужчин, которые вместо действий, задавали тупые вопросы "эмне болду?", видя перед собой перепуганную до смерти, вырывающуюся из рук мужчины, девушку. Такие вещи происходят каждый день. Самое страшное, что мужчины чувствуют полную безнаказанность за свое поведение. Наш дурацкий менталитет панибратства в кризисные моменты работает только на стороне моральных уродов. Поэтому они могут спокойно приставать к девушкам, оскорблять их, применять насилие дома, зная, что в крайнем случае всегда можно будет избежать наказания. Я очень надеюсь, что это баранье мышление атрофируется у молодого поколения, которые начнут наконец различать понятия "настоящего эркека", по-скотски относясь к девушкам, с понятием настоящего мужчины, который оберегает и уважает наших сестренок, мам или дочек".

Любопытно, что на сообщение отреагировал представитель Uber Taxi из России. Uber - это американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров.

Некоторые пользователи в FB уже высказали предположение, что рассказанная история - постановочная, и ничто иное, как начало рекламной кампании запуска Uber в Бишкеке.

К слову, телефон, указанный в смс-сообщении, недоступен. Связаться с предполагаемым любителем оральных утех и выяснить его версию произошедшего, если вообще такое было, не удалось.