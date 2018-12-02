Теперь без купальников: в КР ищут претендентку на титул "Краса Вселенная"

Организаторы международного конкурса красоты "Краса Вселенной" запускают кастинг в Кыргызстане и приглашают участниц для участия в новом сезоне международного конкурса красоты "Краса Вселенной 2019".

В конкурсе могут принять участие незамужние девушки, не имеющие детей в возрасте 18-30 лет и ростом не менее 165 см. Заполнить анкету можно на сайте международного конкурса http://www.beautyofuniverse.com

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной" - это относительно новый и единственный международный конкурс красоты мирового масштаба российского производства. Конкурс основан в 2015 году, а первый финал состоялся 10 ноября 2017 года в самом шикарном казино Восточной Европы в "Сочи Казино и Курорт". Победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана. В сезоне 2018 года победила россиянка Ирина Сорокина.

В новом сезоне 2019 года проект поменял свой формат и теперь стал единственным в мире международным конкурсом красоты, где отныне не будет выхода в купальниках. Организаторы решили сосредоточиться больше на творческих способностях участниц.

Финал третьего международного проекта "Краса Вселенной 2019" пройдет осенью 2019 года в Москве.