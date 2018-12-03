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Разыскиваются очевидцы: злоумышленники вынесли документы из BMW X5

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- ВБ
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Уважаемые соотечественники!

В ночь с 30 на 31 ноября 2018 г. во дворе дома в мкр-не Джал была ограблена машина марки BMW X5. Злоумышленники, разбив стекло, забрали барсетку с деньгами и документами (паспорт, права, техпаспорт и др.) на имя Исаева Шабданбека.

Нашедшим барсетку и/или документы убедительная просьба вернуть за вознаграждение! Также просим отозваться свидетелей и очевидцев происшествия. Конфиденциальность гарантируется.

Телефоны для контакта: 0709 156051; 0550 901066

Народную новость прислал Арсен


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URL: https://www.vb.kg/375209
Теги:
ГУВД, кража, ограбление, розыск, транспорт, Бишкек, автомобили, Барсеточники
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