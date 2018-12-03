На автора "SOS! Помогите" медики напишут заявление в милицию?

Врачи из Республиканской клинической инфекционной больницы в Бишкеке просят дать им работать спокойно. Никто не скрывает, что в сезон гриппа и ОРВИ в коридорах образуются большие очереди. Но не нужно врываться в приемное отделение и будоражить больных, - отмечают медики.

- 1 декабря примерно в 23 часа вечера ворвался молодой мужчина в приёмное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы. Стал снимать всех на камеру, будоражить посетителей, мешал врачам принимать больных. Этот молодой человек не первый раз приходит ночью и снимает на видео. Больница будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы, - написала заместитель главного врача РКИБ Айнура Узакбаева в комментариях под опубликованным ею накануне в Facebook видео.

Она также сообщила, что в приемном отделении в ночное время работает три врача, один клинический ординатор и три медсестры.

В Минздраве отметили, что это видео является ответом на недовольство мужчины.

- По видео же видно, что там и другие врачи сидят. Мы изначально говорим, что ординаторов туда подключаем. Действительно, людей много, и никто не хочет ждать. Но чтобы нормально человека посмотреть – врачам нужно время. Мы всех просим, чтобы обращались по месту жительства в ЦСМ, ГСВ, - заявили VB.KG в пресс-службе МЗ КР.

Отметим, скандальное видео под названием "SOS!!SOS!! министр здравоохранения не реагирует!!" выложил в Сеть пользователь Facebook Медер Ибраимов. Он снял, как маленькие дети с температурой ждут, по словам их родителей, 2-3 часа в коридоре своей очереди. Недовольные пользователи Соцсети потребовали от главы ведомства Космосбека Чолпонбаева решить, наконец, этот вопрос.