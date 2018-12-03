Милиционеры отпустили парня, избившего девушку? Жертва претензий не имеет

Накануне пользователь Фейсбука Руслан Харизов опубликовал историю о парне, который в кровь разбил лицо девушке и о сотрудниках бишкекской милиции отпустивших его якобы за взятку в 2,5 тысячи сомов. Сегодня молодой человек рассказал продолжение этой истории.

Как выяснилось, он описал всю ситуацию со слов своей подруги, пострадавшей от побоев. И теперь не ясно, выдумала она эту историю или, просто испугавшись, решила пойти на попятную. Но через несколько часов после публикации поста, она отказалась от своих слов и попросила удалить публикацию из социальных сетей. Девушка заявила, что не имеет претензий ни к мужчине, ни к сотрудникам милиции.

- Вчера с моего аккаунта в FB был опубликован весьма скандальный пост по поводу того, что сотрудники милиции получили 2,500 сомов, и отпустили избившего девушку мужчину. Как предполагалось, сама девушка подтвердит данный факт, но вот спустя несколько часов после опубликования она попросила удалить, сказала, что боится, и никаких комментариев давать не будет. Я и удалил, но многие информпорталы уже успели разместить информацию в своих лентах. В общем, сейчас потерпевшая не идёт на контакт и давать какие-либо комментарии отказывается. А значит, что претензий к милиции не имеет. Я признаю, что допустил ошибку в одном, опубликовал ее историю от своего имени. Ну, как говорится, не делай добра, не получишь зла. Но я считаю, что нужно же идти до конца и чувствовать ответственность. Тем более, сотрудники ГУВД среагировали оперативно, и до сих пор готовы помочь девушке, но она сама не идёт на контакт, - написал Харизов.

Отметим, что теперь под угрозой административного и даже уголовного преследования может оказаться автор поста – Руслан Харизов, который по доброте душевной решил помочь жертве насилия бороться с "несправедливостью". Молодого человека могут обвинить в ложном доносе на сотрудников милиции. Искренне надеемся, что этого не произойдет, а читателям напоминаем, что, размещая любую информацию в социальных сетях нужно быть предельно внимательными к ее содержанию.