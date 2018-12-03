На таксиста, отправившего пассажирке непристойное sms, написали заявление

История с таксистом SMS Taxi, который направил пассажирке - молодой девушке, непристойное сообщение, получила свое продолжение.

Вот, что пишет брат "пострадавшей" Эрик Абдыкалыков:

По его словам, он с сестренкой написали заявление на водителя, а также на службу Sms Taxi в Первомайский ГОМ.

После такого общественного резонанса оставлять дело на пустом месте было бы неправильно. Я до последнего момента не хотел этого делать, ожидая хоть какой-либо реакции от руководства компании. Не дождавшись ее, а также видя огромное количество комментариев от девушек, которые имеют подобный неприятный опыт домогания и непристойного поведения со стороны водителей города Бишкек, данный случай может стать хорошим прецедентом и уроком для остальных водителей и компаний в целом.

В подобной ситуации могла оказаться любая девушка или девочка, у которой нет братьев или отцов, готовых заступиться за них и оказать поддержку. Каждая из них живет с подобным унижением, не имея возможности восстановить справедливость, где обидчик попросту не несет наказание. Я очень рад, что оказалось такое большое количество людей, адекватно воспринимающих данную ситуацию. Конечно, я увидел весьма странные теории заговора о заказе от Убера (привет, Вечерний Бишкек) до обожаемыми нашими пользователями давать новые имена героями ("кунимэн" в тренде). Надеюсь, что все не просто так. Хочу также сказать, что не преследую каких-либо целей, кроме как публичного извинения от компании, пересмотра отношения к набору водителей, а также примера для других девочек не молчать в подобных ситуациях.

Тема для города крайне острая, которую поднимать надо каждому из нас. Будем ждать реакции правоохранительных органов и руководства Sms Taxi Спасибо всем большое за неравнодушие и поддержку, а также главе пресс-службы ГУВД г. Бишкек Мире Джанболотовне за оперативность и содействие в решение данного дела.

С Уважением, Эрик Абдыкалыков". FB.