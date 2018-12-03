Милиционеры не смогли найти телефон, взорвавшийся у подростка на Иссык-Куле

Установить причину взрыва сотового телефона в кармане брюк жителя села Каджи-Сай 14-летнего Д.А. невозможно. Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он отметил, что сам факт был лишь зарегистрирован в книге учета происшествий.

Хотя был ли взрыв мобильника – неизвестно – найти хоть какие-то его части милиционерам не удалось. В качестве доказательств произошедшего только слова матери пострадавшего.

- Мать подростка говорит, что это была "Нокиа". Но мы не можем это подтвердить или опровергнуть. Она сказала, что все остатки телефона собрала и выбросила в мусорный бак. Найти их нам не удалось. Поэтому и определить, от чего он взорвался и взорвался ли, невозможно. Конечно, нужно было собрать доказательства и провести экспертизу, - рассказал Усубакунов.

Кстати, из-за отсутствия доказательств подросток, конечно, не может рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба.

Напомним, 24 ноября в Тонскую территориальную больницу с ожогами грудной клетки, живота, области промежности и правого бедра 1-2-й степеней (30% тела) поступил 14-летний Д.А.

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Его мать сообщила, что причиной ожога стал взрыв сотового телефона "Нокиа", который подросток уронил, а затем положил в карман брюк.