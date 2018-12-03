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Сотрудник ГСИН застрелился после суицида его девушки

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- Екатерина Улитина
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По предварительным данным, сотрудник ГСИН решился на суицид узнав, что его девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом VB.KG рассказал директор Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

- Мы поехали в ГСИН в тот же день. На месте уже были его командиры и представители Военной прокуратуры. Со слов командира, 22-летний сотрудник ГСИН за несколько часов до самоубийства узнал, что его девушка совершила суицид, - рассказал Сулайманов.

По его данным, 19-летняя студентка медицинского колледжа жила в Караколе. Молодые люди поддерживали отношения на расстоянии. Ее тело нашли в ночь с 29 на 30 ноября. Через несколько часов, утром 30 ноября, прапорщик застрелился.

- На месте была найдена предсмертная записка. Лично я ее не читал, не могу сказать, что в ней написано. Но ее наличие подтверждает, что вероятнее всего это был именно суицид. Кроме того, сослуживцы и начальники погибшего утверждают, что у него не было конфликтов или неприятностей на службе, - рассказал Нурдин Сулайманов.

Окончательное заключение о смерти сотрудника ГСИН будет известна после разбирательства Военной прокуратуры.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию о суициде молодой девушки в Караколе. Причины, толкнувшие ее на этот шаг пока не известны. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375223
Теги:
ГСИН, УВД, Иссык-Кульская область, Каракол, суицид, Кыргызстан, Нурлан Сулайманов
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Комментарии
Frunze-Hunter
03.12.2018, 18:52

Как такой психически неуравновешенный попал на службу ???

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