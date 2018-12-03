Сотрудник ГСИН застрелился после суицида его девушки

По предварительным данным, сотрудник ГСИН решился на суицид узнав, что его девушка покончила жизнь самоубийством. Об этом VB.KG рассказал директор Наццентра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

- Мы поехали в ГСИН в тот же день. На месте уже были его командиры и представители Военной прокуратуры. Со слов командира, 22-летний сотрудник ГСИН за несколько часов до самоубийства узнал, что его девушка совершила суицид, - рассказал Сулайманов.

По его данным, 19-летняя студентка медицинского колледжа жила в Караколе. Молодые люди поддерживали отношения на расстоянии. Ее тело нашли в ночь с 29 на 30 ноября. Через несколько часов, утром 30 ноября, прапорщик застрелился.

- На месте была найдена предсмертная записка. Лично я ее не читал, не могу сказать, что в ней написано. Но ее наличие подтверждает, что вероятнее всего это был именно суицид. Кроме того, сослуживцы и начальники погибшего утверждают, что у него не было конфликтов или неприятностей на службе, - рассказал Нурдин Сулайманов.

Окончательное заключение о смерти сотрудника ГСИН будет известна после разбирательства Военной прокуратуры.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию о суициде молодой девушки в Караколе. Причины, толкнувшие ее на этот шаг пока не известны. Ведется следствие.