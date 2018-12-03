Минздрав ведет пока что безуспешную борьбу со "знахарем" Хашимом

Пресс-консультант Минздрава КР Елена Баялинова напомнила хронологию противостояния Министерства здравоохранения и "табыпа" Зайналиева.

Учитывая неоднократные публикации и выступления в различных СМИ, на страницах социальной сети по поводу действий "табыпа" Зайналиева А., а также обвинений в адрес ведомства о бездействии и беспомощности в отношении "табыпа" Зайналиева А., Минздрав КР сообщает:

"Минздрав КР учитывает и принимает во внимание все сигналы и выступления через СМИ и социальные сети по вопросам касающихся здоровья, оказания и доступности медицинской помощи гражданам республики. При этом отмечает, что в борьбе с целителями и разного рода "табыпами" большое значение имеет поддержка всего населения, а также СМИ. В настоящее время общественное мнение создается и воспитывается посредством СМИ, различных интернет сайтов, социальных сетей.

В связи с вышесказанным, просим журналистов и отдельных граждан отражать объективно и реально существующую проблему с целителями "табыпами".

Минздрав со своей стороны всегда готов помочь и оказывать всяческое содействие общей борьбе с целителями и знахарями, наносящей вред здоровью населения республики.

Учитывая вышесказанное, напоминаем, что 5 июля 2016 года был зарегистрирован случай смерти больной Абдыкадыровой Г.А. 56 лет, находившейся на лечении у "табыпа" Зайналиева А. по адресу г. Бишкек, жилмассив Кок-Жар, ул. Ак Босого, дом № 84 и службой скорой медицинской помощи передано сообщение о случае смерти в ГУВД г. Бишкек. Зейналиев А., не имеющий медицинского образования вел незаконную деятельность без лицензии МЗ КР по вышеуказанному адресу.

Минздравом КР в июле 2016г. было проведено служебное расследование и материалы данного расследования были переданы в Генеральную прокуратуру КР, МВ КР, ГУВД г. Бишкек и ГСБЭП при ПКР, ГКНБ КР. По факту смерти Абдыкадыровой Г.А. ГУВД г. Бишкек было возбуждено уголовное дело. Но, данное уголовное дело было прекращено в октябре 2016 года.

В связи с тем, что Зайналиев А. продолжал незаконное врачевание по вышеуказанному адресу, материалы служебного расследования и Акт МЗ КР от 27.10.2016г. о продолжении деятельности "табыпа" Зайналиева А. вновь были направлены в правоохранительные органы (МВД и ГКНБ КР, ГСБЭП при ПКР - исх № 07-1/4-12174 от 21.10.2016г., прокуратуру г. Бишкек - исх № 07-1/4-12175 от 21.10.2016г, Генеральную прокуратуру КР - исх № 07-1/4-12351 от 26.10.2016г.), Секретариат Совета обороны КР - исх № 07-1/4-12366 от 27.10.2016г. и инициирован в СМИ, для содействия возбуждения уголовного дела и прекращения деятельности указанного "табыпа".

28.10.2016г. представители Минздрава КР совместно с ГУВД г. и Департамента здравоохранения г. Бишкек, а также специалисты Национального центра онкологии выезжали по адресу деятельности "табыпа" Зайналиева А., предварительно развернув койки для больных и подготовив санитарный транспорт. В ходе беседы больные отказались от госпитализации, о чем был составлен совместный Акт МЗ КР и ГУВД г. Бишкек от 28.10.2016г.

По инициативе Минзрава КР созданной межведомственной следственной группой из ГУВД и ГСБЭП в октябре 2016г. было вновь возбуждено уголовное дело в отношении Зайналиева А. по статье 122 УК КР "Незаконное врачевание". При этом сотрудниками отдела внутреннего аудита МЗ КР был произведен подсчет сотрудниками отдела внутреннего аудита МЗ КР полученного дохода Зайналиева А. в ходе незаконной деятельности за период с июля по сентябрь 2016 года, который составил 996590 сомов по письменному обращению (декабрь 2016г.) межведомственной следственной группы ГУВД г. Бишкек и ГСБЭП при ПКР

Минздравом КР были также поданы исковые заявления о закрытии заведения знахаря Зайналиева А. в Первомайский районный суд г. Бишкек (исх. №07-1/1-2966 от 22.03.2017г.) и Межрайонный суд г. Бишкек (исх. №07-1/1-3796 от 10.04.2017г.).

С помощью жителей жилмассива Кок-Жар и при содействии ГУВД г. Бишкек совместными усилиями заведение "табыпа" Зайналиева А. по адресу г. Бишкек, жилмассив Кок-Жар, ул. Ак Босого, дом № 84 было закрыт в конце 2017 года. Но в настоящее время Зайналиев А. вновь продолжает свою деятельность по лечению больных. Этому способствуют и обращения самих больных.

Минздрав КР вновь обратился в Генеральную прокуратуру, МВД, ГКНБ, ГНС и просит оказать содействие со стороны правоохранительных органов по привлечению к ответственности "табыпа" Зайналиева А и закрытию заведения по адресу г. Бишкек, жилмассив Кок-Жар, ул. Ак Босого, дом № 84 в соответствии с законодательством КР".

Арзыкулова Бурул Омурбековна, к.м.н, зав отделом лицензирования МиФУ МЗ КР, тел: +996(312624439), +996(778404895)