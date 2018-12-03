Женщина родила на границе Кыргызстана с Казахстаном

У женщины начались преждевременные роды прямо на территории пропускного пункта.

Пограничный наряд на пункте пропуска "Ауқатты" в Жамбылской области принял роды у женщины, которая переходила казахстанско-кыргызскую границу, со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК сообщает ИнформБюроКЗ.

"2 декабря около 19.30 в пункт пропуска "Ауқатты" войсковой части 2038 пограничной службы КНБ РК подошла наша соотечественница Фарида, следовавшая из Кыргызстана. В ходе пересечения границы у неё начались преждевременные роды прямо на месте службы пограничного наряда, несущего дежурство у шлагбаума территории пункта пропуска", – говорится в сообщении.

Сообщается, что женщине была оказана первая медицинская помощь и приняты роды до приезда медицинских работников из ближайшей сельской больницы. В 19.45 новорождённого с матерью на машине скорой помощи в сопровождении офицера пограничной службы доставили в родильное отделение в селе Сортобе.