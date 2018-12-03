40 кыргызстанцев остались на улице в Подмосковье? Ответ Посольства КР в РФ

В социальной сети facebook появилась видеозапись, на которой мигранты из Кыргызстана стоят на дороге рядом с остановкой общественного транспорта. Голос за кадром сообщает, что все они приехали работать на стройке в Россию, но компания их обманула и они остались на улице в двадцатиградусный мороз где-то в 300 километрах от Москвы.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили, что в курсе этой ситуации.

- С данными гражданами проведена встреча. Информация получена еще в среду. Их не устраивали условия работы, и они ушли. Сейчас работают на другой стройке, - рассказала пресс-атташе посольства КР в России Гульбарчын Байымбетова

Она добавила, что кыргызстанцы нередко попадают в ситуации, когда, приехав в Россию обнаруживают, что им не собираются платить обещанную зарплату.

- Есть и другие граждане, которых обманули. Они приехали работать на завод LG, но на месте оказалось, что работодатель предлагает совсем другие условия в части выплаты зарплаты. Рабочих это не устроило. Мы приняли у них официальные заявления и теперь намерены обратиться в соответствующие органы. Подобными делами занимается Государственная служба миграции, - прокомментировала Байымбетова.

В посольстве подчеркивают, что кыргызстанцы с видеозаписи не жили на улице.