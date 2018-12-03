Видео про дом Бакиева в Минске оказалось фейком?

Ютуб-канал "Жалбырак ТВ" опубликовал на своей странице видео якобы дома беглого президента Курманбека Бакиева в Минске.

Судя по видеоролику, во дворе шикарного дома отмечается какой-то праздник с выступлениями артистов из Кыргызстана.

При этом сказать точно, что действие происходит действительно в его доме, затруднительно. Бакиева самого и не видно нигде. Просто сидят какие-то люди в хороших костюмах и слушают песни артистов.

Между тем, ярый сторонник беглого президента журналист Аскат Тейит, к которому редакция VB.KG обратилась за комментарием, опроверг появившуюся информацию в интернете.

- Нет, на видео не дом Курманбека Бакиева, так как мне он хорошо знаком. Мне приходилось бывать в гостях у Курманбека Салиевича в Минске. А то, что на видео, судя по всему происходит в Казахстане, - предположил журналист.

Он посетовал, что уже столько лет прошло, как Бакиев покинул Кыргызстан, а все забыть его не могут.

Стоит отметить, что в момент публикации данного материала ютуб-канал "Жалбырак ТВ" поменял название своего видеоролика с опровержением своей первоначальной информации.