Утиное филе пытались незаконно ввезти в Кыргызстан

Сотрудники таможни "Баткен" совместно с сотрудниками отдела АКС УГКНБ КР по Баткенской области 28.11.2018 года при проведении мероприятий, направленных на выявление и пересечение незаконного ввоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, на автодороге "Баткен-Ош" в селе Чон-Талаа, Баткенского района Баткенской области возле АЗС "Асман-Ойл" примерно 22:30 было остановлено и проверено автотранспортное средства "Mersedes-Benz sprinter 412" под управлением гражданина Кыргызской Республики Т.О.Т.

При досмотре грузового отсека автотранспортного средства был обнаружен товар- "замороженное утиное филе" в количестве 268 коробок, по 10 кг, общим количеством 2 680 кг, нетто, на момент остановки водитель не смог предоставить товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении и документов подтверждающих легальность ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС.

Общая стоимость задержанного товара составило 656 600 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) сомов.

Собранные материалы в отношении Т.О.Т. переданы в прокуратуру Баткенской области для принятия решения в соответствии законодательством, сообщает пресс-служба ГТС.

Судьба утиного филе пока неизвестна.