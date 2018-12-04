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Мамытов обратится к властям КНР в связи с ситуацией с этническими кыргызами

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- ВБ
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Накануне состоялась встреча Омбудсмена Токона Мамытова с группой граждан Кыргызстана, родственники которых находятся на территории Китайской Народной Республики (КНР).

Обратившиеся к Акыйкатчы попросили его оказать содействие в выяснении судьбы их близких, связь с которыми утеряна. По имеющейся у заявителей информации, кто-то из их родственников в настоящее время содержится в так называемых трудовых лагерях, кто-то находится под следствием, а кто-то уже осужден и отбывает наказание по решению суда КНР.

Заявители попросили Омбудсмена помочь им в получении хоть какой-то информации о их родных и близки.

Как заявил Токон Мамытов, при поступлении соответствующих письменных обращений будут приняты меры в рамках действующих международных норм, а также двусторонних соглашений и законодательств Кыргызстана и Китая.

– Когда такое обращение поступит в аппарат Акыйкатчы, тогда мы сможем иметь правовую основу, чтобы подключаться и решать как им помочь. И первое, вероятно, что мы сделаем – отправим официальное письмо властям КНР с просьбой проинформировать о ситуации, складывающейся вокруг задержания этнических кыргызов, – сообщил Омбудсмен КР.


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URL: https://www.vb.kg/375235
Теги:
Китай, омбудсмен, права человека, Кыргызстан, Токон Мамытов
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