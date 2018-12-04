Погода
$ 69.78 - 69.91
€ 79.20 - 79.77

Война за устуканы: экс-чиновник предложил экономить на платьях невест

514  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В кыргызском обществе началась настоящая битва за устуканы - один лагерь предлагает отказываться от расточительных традиций, и прекратить на тои резать большое количество скота, чтобы раздать гостям. Другие требуют оставить традиции в покое и ни в коем случае отказываться от этого "мясного" обычая.

Среди представителей второго лагеря - экс-зам-акима Первомайского района Бишкека Руслан Шарапов.

На своем аккаунте в FB он заявил, что не понимает тех, кто яро поддерживает и хвалят хозяина такого тоя (речь о мероприятии М.Атабекова). "Устукан" - это часть нашей традиции! Запомните! Т.е., это часть всего общего, нашей культуры, - пишет он.

"Нет бы учить детей, что означает определенный устукан, мы пытаемся изжить свои традиции, обменяв на нечто чужое и чуждое. Кыргызы настолько "тонкие" были, что передавали свои эмоции через подачу "устукана". У кого или кто сам (мои ровесники) знают, какие устуканы кому и почему подают? Сколько в баране устуканов? Это первое.

Если вы имели виду "бессмысленную" растрату, то экономьте на другом. Если это свадьба, то на платье невесты на прокат за 1000$, на прокате авто так же около 1000$, на "бессмысленных" безделушках и оформлюшках, одна лошадь стоит максимум 70-80 тыс сом, но она (покупка лошади) включает в себя целый комплекс традиций. Которые нам помогут прожить ещё 1000 лет.

Недавно был в одном из городов Германии, так вот там один немец в возрасте рассказывал 2 часа!!!! как есть их белую сосиску!!!! Понимаете! Сосиску, потому что как он говорит, это их традиции. А мы что делаем, хвалим тех кто устроил "геноцид" традициям. Будьте собою, самими. А не жалкой копией чужой культуры. У меня все".

Стоит ли придерживаться этой "мясной" традиции, или лучше отказаться от нее? Делитесь своим мнением в комментариях к материалу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375236
Теги:
праздник, мясо, Бишкек, Кыргызстан, Руслан Шарапов, устукан, той
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Гражданин
04.12.2018, 09:56

Надо экономить на чиновниках сократив их самих и их зарплату, еще сократить количество депутатов с 120 до 60 и их зарплату, на каждого депутата в год тратится больше 1 миллиона сомов а на парламент в общем тратят 780 миллионов сомов в год, вот где надо экономить!

0
Цитировать
Жалоба модератору
222
04.12.2018, 10:06

Вообще все тои отменить. Тои всех напрягают и гостей тоже, я уверен в этом. Если проводить той, то на 30 40 человек. А то надо звать того чего и собирать 300 человек, в основном малоизвестных и "ненужных" половина как минимум. Понты! И это дикое старокыргызское слово "Эл эмне дейт"...кому какое дело, скажите пошли все в ж... это ваша жизнь, не надо напрягать ее

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  