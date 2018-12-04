Война за устуканы: экс-чиновник предложил экономить на платьях невест

В кыргызском обществе началась настоящая битва за устуканы - один лагерь предлагает отказываться от расточительных традиций, и прекратить на тои резать большое количество скота, чтобы раздать гостям. Другие требуют оставить традиции в покое и ни в коем случае отказываться от этого "мясного" обычая.

Среди представителей второго лагеря - экс-зам-акима Первомайского района Бишкека Руслан Шарапов.

На своем аккаунте в FB он заявил, что не понимает тех, кто яро поддерживает и хвалят хозяина такого тоя (речь о мероприятии М.Атабекова). "Устукан" - это часть нашей традиции! Запомните! Т.е., это часть всего общего, нашей культуры, - пишет он.

"Нет бы учить детей, что означает определенный устукан, мы пытаемся изжить свои традиции, обменяв на нечто чужое и чуждое. Кыргызы настолько "тонкие" были, что передавали свои эмоции через подачу "устукана". У кого или кто сам (мои ровесники) знают, какие устуканы кому и почему подают? Сколько в баране устуканов? Это первое.

Если вы имели виду "бессмысленную" растрату, то экономьте на другом. Если это свадьба, то на платье невесты на прокат за 1000$, на прокате авто так же около 1000$, на "бессмысленных" безделушках и оформлюшках, одна лошадь стоит максимум 70-80 тыс сом, но она (покупка лошади) включает в себя целый комплекс традиций. Которые нам помогут прожить ещё 1000 лет.

Недавно был в одном из городов Германии, так вот там один немец в возрасте рассказывал 2 часа!!!! как есть их белую сосиску!!!! Понимаете! Сосиску, потому что как он говорит, это их традиции. А мы что делаем, хвалим тех кто устроил "геноцид" традициям. Будьте собою, самими. А не жалкой копией чужой культуры. У меня все".

Стоит ли придерживаться этой "мясной" традиции, или лучше отказаться от нее? Делитесь своим мнением в комментариях к материалу.