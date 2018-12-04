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Хватит ли Кыргызстану казахского бензина?

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- Виктория Григоренко
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Договоренность с Казахстаном по поставкам топлива в Кыргызстан практически достигнута. Правда, речь идет лишь о бензине АИ-92 в размере 200 тысяч тонн. Об этом VB.KG сообщил исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

- После модернизации своих НПЗ в РК образовались излишки топлива. Соседняя республика изъявила желание продавать его нам. Однако в отличие от КР, в РК этот вопрос должен быть одобрен мажилисом. Соглашение вроде уже выходит на финишную прямую. Однако заполнить всю нишу нашей потребности в топливе для автомобилей Казахстан все-таки не сможет. Основным импортером ГСМ в КР по-прежнему останется Россия, - пояснил Эшатов.


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URL: https://www.vb.kg/375240
Теги:
ГСМ, Казахстан, нефть, НПЗ, импорт, Кыргызстан, бензин, дизтопливо
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