Лучшая авиакомпания 2018 года: Завершился первый месяц онлайн-голосования

Голосование было запущено 1 ноября 2018 года на официальном веб-сайте ОАО "Международный аэропорт "Манас" www.airport.kg.

По итогам первого месяца в топ-з вошли авиакомпании "Южные авиалинии Китая", "Аэрофлот" и "Турецкие авиалинии". В голосовании приняли участие порядка 3000 человек.

Цель конкурса - определить на основе выбора пассажиров авиакомпанию-партнера ОАО "МАМ" по итогам деятельности за 2018 год, предоставляющую наиболее качественные сервис и услуги авиапассажирам.

Критерии голосования:

• сервис на борту

• питание на борту

• сервис для пассажиров с детьми

• сервис для пассажиров с ограниченными возможностями

• программа лояльности для пассажиров

Напоминаем, что участником голосования может стать любой посетитель сайта. Для исключения технологий автоматической накрутки проголосовать с одного устройства возможно не более одного раза за одного номинанта в течение всего периода голосования. Итоги конкурса будут подведены в начале 2019 года.

Номинанты – как отечественные, так и иностранные авиакомпании-перевозчики, выполняющие рейсы в аэропорты Кыргызстана, летающие как на регулярной основе, так и по чартерным программам.

Голосование завершится 31 декабря 2018 г.

Победителем конкурса "Лучшая авиакомпания – выбор пассажиров" станет авиакомпания, набравшая наибольшее количество голосов.

Награждение лучшей авиакомпании состоится в начале 2019 года.