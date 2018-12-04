В рамках кыргызско-узбекского проекта в КР планируют собирать автомобили

Делегация Кыргызской Республики во главе с министром экономики Олегом Панкратовым с 28 ноября по 1 декабря 2018 года побывала в Ташкенте с рабочим визитом.

Главной целью визита было, как сообщает пресс-служба министерства, обсуждение хода реализации договоренностей и межправительственных соглашений, достигнутых между Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках встреч президентов двух стран в 2017 году. Также поднимались вопросы продвижения бизнес контактов, определение перспектив сотрудничества в сфере торговли, транспорта и промышленности.

В ходе встреч стороны обсудили дальнейшую проработку вопроса по реализации проекта по созданию сборочного производства сельскохозяйственной техники, сборке легковых автомобилей и автобусов в Кыргызской Республике.

Также достигнуты договоренности о рассмотрении возможности создания машинно-технической станции (МТС) в южных областях КР, а также возможности сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства по предоставлению услуг пассажирских перевозок для г. Бишкек с учетом использования возможностей ООО "СамАвто".

В рамках визита проведены кооперационная биржа, экспертные встречи, посещение промышленных предприятий Ташкента и Ташкентской области. Проведены двусторонние встречи в Министерстве внешней торговли РУз, Министерстве экономики РУз, Министерстве сельского хозяйства РУз, Торгово-промышленной палате Узбекистана и Хокимияте г.Ташкент.