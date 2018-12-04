Окунание девушек в воду - секта или нет? Ответ дали в Госкомрелиги

В Госкомиссии по делам религии завершили расследование по поводу нашумевшего в соцсетях видеоролика, где кыргызстанцы проводят религиозный обряд с окунанием девушек в воду. Об этом редакции VB.KG сообщили в самом ведомстве.

По данным госоргана, специалисты ознакомились с видеороликом и съездили в то место, где снимался данный сюжет.

- В данном случае на видео изображены представители одной из церквей евангельских христиан-баптистов. В целом они представляют Союз евангельских христиан-баптистов Кыргызстана, который официально зарегистрирован у нас как религиозная организация. Они имеют разрешение на проведение религиозной деятельности на территории Кыргызстана, - пояснили в Госкомиссии по делам религии.

Кроме того, специалисты поговорили с самими девушками, которых окунали в воду, на предмет их добровольного согласия, либо принуждения к данному религиозному обряду.

- Девушки подтвердили, что на них не было оказано никакого давления и что они добровольно согласились на этот обряд, - добавили в госоргане.

Напомним, ранее в соцсети попал видеоролик с участием граждан Кыргызстана, участвующих в религиозном обряде. Глава общины под песни окружающих совершал обряд окунания молодых девушек в воду. Примечательно, что в конце обряда он поднял верх руки, как делают это именно мусульмане, и произнес: ооминь.