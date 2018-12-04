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На партконференции "СДПК без Атамбаева" выслушают отчет Ирины Карамушкиной

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- Бакыт Стамов
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В Бишкеке скоро пройдет внеочередная городская партийная конференция "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил представитель данного движения.

По его словам, на это мероприятие, дата которого еще не назначена, получит приглашение депутат Ирина Карамушкина.

- 17 октября 2018 года она была избрана координатором бишкекской территориальной организации СДПК несмотря на то, что все мы считаем это решение нелегитимным. Тем не менее, на планируемой партконференции мы готовы выслушать ее отчет, как координатора столичной ячейки, и дать ему политическую оценку, - сказал он.

Кроме того, собеседник редакции отметил, что не исключает провокаций со стороны "Форума".

- Бишкекская городская конференция является генеральной репетицией перед общереспубликанским съездом. Поэтому к различного рода провокациям нужно быть готовым, - добавил представитель "СДПК без Атамбаева".


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URL: https://www.vb.kg/375249
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, парламент, конфликт, Бишкек, Кыргызстан, политика, Сагынбек Абдрахманов, СДПК без Атамбаева, скандал, СДПК
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Комментарии
Макс
04.12.2018, 14:45

какую политическую оценку могут давать те, кто давно не в политике, и уж подавно не в партии СДПК? 

+1
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Диля
04.12.2018, 14:50

Давно пора! Пусть ответит Атамбаев и Карамушкина!

0
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Али
04.12.2018, 14:55

Жооп берсин Карамушкина! Муну керек болсо партиядан чыгаруу керек

0
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Марат
04.12.2018, 15:58

Нет "СДПК без Атамбаева".  Есть группа экс-депутатов и перебежчиков, которым поставлена задача вытеснить из партии всех атамбаевских. 

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Марат
04.12.2018, 15:59

Каким образом исключенный при полном политсовете в 2017 Абдрахманов, может считать Карамушкину нелегитимной?.))

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Салима
04.12.2018, 16:05

"Атамбаевсиз КСДП" деп өткөрүп жаткандардын бардыгы уятсыз, арсыз адамдар экен да. Анчалык кыйын болушса, өздөрүнчө партия түзө беришпейби.

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