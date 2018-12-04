На партконференции "СДПК без Атамбаева" выслушают отчет Ирины Карамушкиной

В Бишкеке скоро пройдет внеочередная городская партийная конференция "СДПК без Атамбаева". Об этом редакции VB.KG сообщил представитель данного движения.

По его словам, на это мероприятие, дата которого еще не назначена, получит приглашение депутат Ирина Карамушкина.

- 17 октября 2018 года она была избрана координатором бишкекской территориальной организации СДПК несмотря на то, что все мы считаем это решение нелегитимным. Тем не менее, на планируемой партконференции мы готовы выслушать ее отчет, как координатора столичной ячейки, и дать ему политическую оценку, - сказал он.

Кроме того, собеседник редакции отметил, что не исключает провокаций со стороны "Форума".

- Бишкекская городская конференция является генеральной репетицией перед общереспубликанским съездом. Поэтому к различного рода провокациям нужно быть готовым, - добавил представитель "СДПК без Атамбаева".