Узбекистан заинтересован в кыргызском мясе, молоке и других товарах

В рамках визита делегации из Кыргызстана во главе с министром экономики Олегом Панкратовым в Ташкент обсуждалось расширение взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, в том числе из Кыргызстана в Узбекистан мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, минеральной воды, картофеля, строительных материалов, комплектующих для автомобилей, осветительных ламп, листового стекла, угля, травертина и т.д.

Также из РУз в КР современных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники, кабельно-проводниковой, фармацевтической продукции, сантехники, мебели, текстильных изделий, минеральных удобрений, кальцинированной соды, семян хлопчатника, пшеницы и пр.

Кроме этого было подчеркнуто, что главами двух государств в ходе встреч на высшем уровне была поставлена задача нарастить двусторонний товарооборот до 500 млн. долл. в ближайшее время. Стороны выразили твердую уверенность, что задача будет выполнена в намеченное время. В этом году наблюдается активный рост объемов двусторонней торговли. За период с января по октябрь 2018 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг 325 млн. долл., что на 50 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе переговоров, прошедших в дружественной и конструктивной обстановке, достигнуты ряд договоренностей. По завершению визита кыргызской делегации состоялась церемония подписания итогового протокола.

Отметим, главной целью визита являлось обсуждение хода реализации договоренностей и межправительственных соглашений, достигнутых между Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках встреч президентов двух стран в 2017 году.

В рамках визита проведены двусторонние встречи в Министерстве внешней торговли, Министерстве экономики, Министерстве сельского хозяйства, Торгово-промышленной палате Узбекистана и Хокимияте г.Ташкент.