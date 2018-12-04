Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.24 - 80.00

Узбекистан заинтересован в кыргызском мясе, молоке и других товарах

155  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках визита делегации из Кыргызстана во главе с министром экономики Олегом Панкратовым в Ташкент обсуждалось расширение взаимных поставок востребованной на рынках двух стран продукции, в том числе из Кыргызстана в Узбекистан мясной и молочной продукции, овощей, фруктов, минеральной воды, картофеля, строительных материалов, комплектующих для автомобилей, осветительных ламп, листового стекла, угля, травертина и т.д.

Также из РУз в КР современных легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники, кабельно-проводниковой, фармацевтической продукции, сантехники, мебели, текстильных изделий, минеральных удобрений, кальцинированной соды, семян хлопчатника, пшеницы и пр.

Кроме этого было подчеркнуто, что главами двух государств в ходе встреч на высшем уровне была поставлена задача нарастить двусторонний товарооборот до 500 млн. долл. в ближайшее время. Стороны выразили твердую уверенность, что задача будет выполнена в намеченное время. В этом году наблюдается активный рост объемов двусторонней торговли. За период с января по октябрь 2018 года товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном достиг 325 млн. долл., что на 50 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ходе переговоров, прошедших в дружественной и конструктивной обстановке, достигнуты ряд договоренностей. По завершению визита кыргызской делегации состоялась церемония подписания итогового протокола.

Отметим, главной целью визита являлось обсуждение хода реализации договоренностей и межправительственных соглашений, достигнутых между Кыргызстаном и Узбекистаном в рамках встреч президентов двух стран в 2017 году.

В рамках визита проведены двусторонние встречи в Министерстве внешней торговли, Министерстве экономики, Министерстве сельского хозяйства, Торгово-промышленной палате Узбекистана и Хокимияте г.Ташкент.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375252
Теги:
Минэкономики, Олег Панкратов, сельское хозяйство, Узбекистан, экспорт, импорт, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  