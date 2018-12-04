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Нечеловеческая жестокость: в Сети появилось видео драки девочек-подростков

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях появилась новая видеозапись драки девочек-подростков в Оше. VB.KG уже писали об этой истории. На новом видео видно, что за жестокой расправой над школьницей наблюдают взрослые люди, но ничего не предпринимают. По словам милиции – это местные жители частного сектора, в котором происходила разборка.

- Девочки познакомились в социальной сети Инстаграм, между ними произошел конфликт. Они оскорбляли друг друга. Потом договорились встретиться в парке и разобраться. Во время встречи они продолжили ссориться и решили уйти из парка подальше, вглубь махалли. Там и произошла драка, - рассказали в пресс-службе УВД Оша.

Потерпевшая пришла на встречу одна, а вот драчунья захватила с собой подругу, которая запечатлела весь процесс драки на видео. Она, как и ее подруга-драчунья, нигде не учится и не работает. Раньше училась в медресе, но после операции по удалению аппендицита, решила не возвращаться к занятиям.

- Девочки не стали писать заявления друг на друга. От любых претензий отказались. Тем не менее, мы возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Ведется расследование. Подозреваемая находится под подпиской о не выезде, она регулярно приходит в милицию, дает показания, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в социальных сетях 23 ноября появилась видеозапись жестокой расправы над ученицей 11 класса. В этот же день сотрудники УВД города Оша установили всех участниц конфликта и завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Нападавшая ранее судима за воровство и хулиганство. Сейчас проходит еще по одному делу за воровство.


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URL: https://www.vb.kg/375254
Теги:
МВД, УВД, молодежь, Ош, драка, конфликт, Кыргызстан
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