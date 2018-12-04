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Как спасти детей от температуры? Рекомендация Минздрава

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- Оксана Гут
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Уколы от температуры (литическая смесь) - в Кыргызстане запрещены! Ни один врач не должен и не имеет права использовать их в своей практике. Об этом VB.KG заявила главный педиатр КР Бермет Самаганова.

Какая ответственность предусмотрена для медиков, нарушивших требования, специалист Минздрава не уточнила. Но отметила, что литические уколы – это агрессивный метод снижения температуры тела и могут в последствии привести к осложнениям.

- Мы лечим людей в соответствии с клиническим протоколом. Эти уколы вне стандартов медпомощи, они небезопасны. В отечественной медицине достаточно разрешенных лекарственных препаратов, которые могут применяться при неотложной помощи, при высоких температурах. Все врачи о них осведомлены. Поэтому при не сбиваемой температуре тела следует обязательно обращаться в первую очередь к семейным врачам, - сообщила Бермет Самаганова.

Главный специалист по педиатрической службе в очередной раз напомнила родителям, что нужно делать, если у чада не спадает жар. Для начала стоит запомнить, что температуру тела меньше 38,5 ºC сбивать не следует. Но, в любом случае, больной должен потреблять большое количество жидкости.

Обильное питье. Если ребенок грудной, то чаще прикладывать к груди.

Не укутывать, а, наоборот, максимально раскрыть ребенка.

Обтирать водой комнатной температуры.

Если ничего не помогает, и более того, состояние больного ухудшилось (появилась рвота, жидкий стул) немедленно обратится к врачу (вызвать скорую помощь).

До приезда медиков можно использовать жаропонижающие суппозитории (свечи) для детей.

Бермет Самаганова подчеркнула, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Поэтому в период подъема вирусных инфекций во всех детских отделениях дополнительно открывается по несколько десятков койко-мест.

Для справки: В литическую смесь входят – Анальгин, который способен понижать температуру, но в лечении детей почти не используется. Димедрол - имеет снотворное действие, успокаивающее. Папаверин - является спазмолитиком, с ним уменьшается риск возникновения судорог.


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URL: https://www.vb.kg/375259
Теги:
грипп, дети, ОРВИ, Кыргызстан, медицина, Минздрав, скорая помощь, ЦСМ
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