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Бишкекчане против "пешеходных" улиц в центре города

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- Виктория Григоренко
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- Хотелось бы обратиться к некоторым чиновникам - перед тем, как объявлять те или иные инициативы, предварительно изучите ситуацию, а потом говорите что-то. В противном случае вы лишь будоражите население и гостей нашей страны, - такое мнение озвучил депутат ЖК Мирлан Жеенчороев. Так он отреагировал на предложение главы Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыка Рустамова по поводу запрета со следующего года ездить на личном транспорте по некоторым улицам Бишкека.

Парламентарий напомнил, что в свое время Бишкек был запроектирован и рассчитан на 50-70 автомашин.

- На сегодняшний день в городе официально зарегистрировано более 400 тысяч автомашин. И это не считая ежедневных десятка тысяч машин иногороднего транспорта, который прибывает в столицу. Конечно, вопрос борьбы со смогом комплексный. Но прежде всего связан с обеспечением горожан экологически чистым муниципальным транспортом. А его в столице сейчас ощущается явная нехватка. Более того, увеличение потока личного транспорта напрямую связано с плохо работающим муниципальным, - пояснил Жеенчороев.

Депутат отметил, что в некоторых европейских городах существует практика отказа от личных авто, но подобные инициативы проходят с согласия местного сообщества.

- В нашем городе стоит проблема не только обеспечения транспортом, но и предоставления ему выделенных линий. К тому же, в течение 27 лет мы убивали биосферу с помощью градсоветов, архитектуры, вырезая зеленые насаждения, парки, скверы. Поэтому не удивительно, что получили такие печальные экопоследствия. Однако я не согласен, что подобная инициатива по упразднению личного транспорта с части улиц решит проблему смога и пробок, - считает Жеенчороев.

Конечно, существует такое понятие, как пешеходный зонт, напомнил депутат.

- Но для этого необходимо построить соответствующую инфраструктуру. Мы, скажем, раньше предлагали объявить одну из улиц такой зоной. Однако это невозможно уже потому, что зеленые насаждения по бишкекским дорогам по-прежнему вырубаются. Пример тому - улица Донецкая до Ахунбаевой. Более того, вопрос устройства тех или иных вещей регламентируется законом о статусе столицы и принимается БГК совместно с ГУОБДД. ГАООС и ЛХ может выработать лишь нормативы. В любом случае, я как юрист хотел бы лично ознакомиться с такой неоднозначной инициативой, - заключил Мирлан Жеенчороев.

Напомним, глава Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов на пресс-конференции заявил о том, что на некоторых улицах Бишкека могут запретить ездить на личном транспорте, чтобы улучшить экологическую ситуацию в столице.

Примечательно, что подобная идея чиновника уже вызвала немалый общественный резонанс в социальных сетях. Граждане отмечают, что пока мэрия не может даже решить проблему полноценного обеспечения общественным транспортом горожан, особенно в непогоду. Следовательно, если подобная идея будет утверждена, она может вылиться в очередной транспортный коллапс.


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URL: https://www.vb.kg/375261
Теги:
мэрия, транспорт, Бишкек, общественный транспорт, ГАООС и ЛХ
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Комментарии
Клоуны
05.12.2018, 10:36

Этот бред про пешеходные улицы ПМ пихал. У нас пешеходных зон достаточно, везде есть вполне так широкие, но убитые в хлам тротуары. Сначала бы их в порядок привели, а потом говорили бы. 

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Читатель
05.12.2018, 11:10

Бишкекчане бывают разные. Есть пешеходы и есть автомобилисты. Против пешеходных улиц в основном автомобилисты. Они у нас вообще эгоисты. Подавай им парковку даже за счет зеленых насаждений и тротура, подавай расширение дорог за счет того же. Лишь бы не пришлось 200 метров пешком пройтись.

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