СМИ: Умер Кадыржан Батыров

Как сообщил Азаттык со ссылкой на близких родственников, в ночь на 4 декабря в Одессе умер 62-летний экс-депутат парламента Кыргызстана Кадыржан Батыров.

По словам близких политика, он лег спать после намаза и не проснулся.

В Кыргызстане Кадыржан Батыров был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны. В 2011 году все его имущество по решению суда было конфисковано. На основании вердикта 28 объектов имущества Кадыржана Батырова и его супруги Карамат было национализировано.