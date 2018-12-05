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СМИ: Умер Кадыржан Батыров

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- Елена Цой
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Как сообщил Азаттык со ссылкой на близких родственников, в ночь на 4 декабря в Одессе умер 62-летний экс-депутат парламента Кыргызстана Кадыржан Батыров.

По словам близких политика, он лег спать после намаза и не проснулся.

В Кыргызстане Кадыржан Батыров был заочно осужден на пожизненный срок лишения свободы за возбуждение межнациональной розни, призывы к сепаратизму и организацию массовых беспорядков в 2010 году на юге страны. В 2011 году все его имущество по решению суда было конфисковано. На основании вердикта 28 объектов имущества Кадыржана Батырова и его супруги Карамат было национализировано.


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URL: https://www.vb.kg/375269
Теги:
Кадыржан Батыров, Ош, Ошская область, ошские события, Украина, Кыргызстан, политика, Умер Кадыржан Батыров
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