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Коллектив ОАО "Международный аэропорт "Манас" попрощался с Эмиром Чукуевым

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Эмир Майрамбекович Чукуев 4 декабря встретился с коллективом ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Торжественное собрание прошло в аэропорту "Манас", где Эмира Чукуева наградили Золотым нагрудным знаком I степени (Алтын төш белги) за вклад в развитие гражданской авиации Кыргызстана.

В своём выступлении он отметил, что за время своей деятельности на посту Председателя Правления ОАО "МАМ" каждый из сотрудников был для него надёжным и верным товарищем.

"У нас получилась хорошая, дружная и эффективная команда. Мы вместе провели большую работу. Все высокие показатели компании – увеличение пассажиропотока и объёма перевозок грузов, работы по модернизации двух главных воздушных гаваней страны и региональных аэропортов, достигнуты благодаря совместному труду коллектива", - отметил он.

Эмир Чукуев поблагодарил всех сотрудников ОАО "МАМ" за трепетное отношение к своим обязанностям и пожелал им новых успехов.

В свою очередь коллектив выразил огромную благодарность Эмиру Чукуеву за чуткое руководство, плодотворный труд и большие успехи компании. Пожелали ему крепкого здоровья и покорения новых вершин.

Справочно: Награждение Нагрудным знаком является высшей формой поощрения ОАО "МАМ" за достижение высоких показателей в служебной деятельности, приумножение экономического и интеллектуального потенциала, за заслуги в авиационной отрасли, общественной, гуманитарной, благотворительной и иных видах деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/375270
Теги:
аэропорт, отставка, политика, Аэропорт "Манас", Эмир Чукуев
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