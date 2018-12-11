Кто виноват, что подростки Кыргызстана такие жестокие?

Накануне МВД сообщило об очередной драке в образовательном учреждении. В Джумгальской районе Нарынской области сверстники на волейбольном поле в ходе массовой драки забили на смерть 14-летнего подростка из соседнего села. Сейчас в причинах конфликта разбираются правоохранители. По факту гибели мальчика заведено уголовное дело.

Ранее в социальной сети появилось видео жесткой драки между тремя девушками. Двое из них ногами по лицу избивают ученицу 11 классах одной из школ Оша. И хотя потерпевшая в итоге отказалась писать заявление на нападавших, милиция также возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство".

Масштабы подростковой агрессии шокируют. По данным МВД, в 2017 году несовершеннолетними совершено около 800 различных преступлений, 300 из которых- учащимися общеобразовательных школ. В основном это кражи, вымогательства и хулиганство.

Психологи видят столь резкую и жесткую агрессию в потоке негативной и враждебной информации в медиасфере, социальных сетях, компьютерных играх. Ум подростка, как губка, впитывает эту информацию и проецирует ее на своих сверстников, уверены они.

- Вторая причина – отсутствие или несоответствие современным требованиям уроков нравственного воспитания в школах, - говорит VB.KG кандидат медицинских наук, психиатр, доцент медкафедры КРСУ Лилия Пантелеева. - Второстепенными факторами является глобализация и урбанизация общества. Усугубляет ситуацию растущая внутренняя и внешняя миграция, низкий уровень дохода населения, пропаганда культа силы с позиции успешности человека, а не его ум. Играет роль и влияние криминального мира. К тому же, социальные сети очень серьезно влияют не только на уровень агрессии среди несовершеннолетних, но и на количество суицидов.

Для решения проблемы необходимо развитие института семьи, идеологического и нравственного воспитания в школах, подчеркивает психолог.

- Чтобы детям грамотно подавалась информация о том, что хорошо, а что плохо. Полезным будет и определенная общественная работа в виде того же волонтерства, дебатов, которые неплохо развивают психологию и различные качества школьников. Это могло бы в корне изменить отношении подростка к тем или иным вопросам. Но делать это нужно комплексно, на уровне стратегии государства. Иначе решить проблему будет крайне сложно, - заключила Пантелеева.