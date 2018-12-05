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Сегодня попытаются оспорить результаты конкурса по Безопасному городу

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- Екатерина Улитина
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В Бишкекском городском суде сегодня, 5 декабря, пройдет слушание по обжалованию решения Межрайонного суда о результатах конкурса по проекту "Безопасный город". Об этом VB.KG сообщили члены независимой комиссии по рассмотрению жалоб.

По их данным, проигравшая компания "Безопасность информационных систем" не согласна с результатами конкурса. Ее представители обратились в Бишкекский городской суд, чтобы обжаловать решение первой судебной инстанции.

Напомним, конкурс на право реализовать проект в Кыргызстане выиграла российская компания "Вега". Позже независимая комиссия признала результаты конкурса недействительными, так как у победителя нет достаточного опыта в данной сфере, к тому же в заключении МВД России делает серьезные замечания о работе их оборудования. Госкомсвязи обратился в Межрайонный суд Бишкека и добился отмены заключения независимой комиссии и не дожидаясь вступления в силу решения суда подписал договор с победителем. "Вега" обещает, что уже к концу января в Бишкеке появятся первые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/375275
Теги:
Госагентство связи, правительство, суд, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
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