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Байсалов о Кадыржане Батырове: Это трагичный финал его жизни

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- Мария Озмитель
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Эдиль Байсалов в интервью VB.KG рассказал о его отношениях с Кадыржаном Батыровым и истории с дипломатическим паспортом, которую Байсалову припоминают до сих пор.

- Я реально не знал Кадыржана Батырова. Видел буквально пару раз в жизни. Один раз в апреле 2006 года, когда Батыров почему-то совершенно неожиданно решил поддержать наш первый антикриминальный марш.

Мне это и запомнилось, потому что было неожиданно. И во второй раз в апреле 2010 года, когда я его встретил в коридоре Дома правительства и буквально силой завел поздороваться с Розой Отунбаевой, которую он откровенно игнорировал.

Наряду с Куловым, Масалиевым, Мадумаровым и другими его включили в состав общественно-консультационного совета, который, по идее, должен был заменить парламент при Временном правительстве. Но он собирался буквально только один раз на свое заседание, после которого он подошел и попросил помочь ему обновить свой дипломатический паспорт. Его пятилетний срок как раз истек тогда, потому что он получил его, став депутатом в марте 2005 года.

Из-за множества дел и загруженности я никак не обращал на это внимание еще несколько дней, в течение которых он звонил, пока не поручил кому-то выяснить в МИДе возможность выдачи ему диппаспорта.

Всё это было еще в третью декаду апреля. В диппаспорте МИД отказал, о чем я и сообщил Батырову. Естественно, после этого он потерял всякое желание общаться с аппаратом Отунбаевой, но продолжил поддерживать отношения с остальными флангами Временного правительства.

Мне не хочется в этот день говорить какие-то слова, которые могут увеличить горе его родных и близких. Это был человек, наш земляк, и он умер вдалеке от родины и своей семьи. Это трагичный финал его жизни, - рассказал Байсалов.

Напомним, родные Кадыржана Батырова подтвердили, что он скончался в ночь на 4 декабря в Одессе, где проживал последнее время. Батыров уснул после намаза и так и не проснулся.


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URL: https://www.vb.kg/375282
Теги:
временное правительство, ошские события, революция, соболезнование, Кыргызстан, политика, Умер Кадыржан Батыров, Кадыржан Батыров, Эдиль Байсалов
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