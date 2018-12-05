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Дождется ли Мурат Суталинов решения о его освобождении?

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- Виктория Григоренко
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Мурат Суталинов переведен в Национальный центр онкологии и гематологии. Медики рассматривают его состояние, как стабильно тяжелое. Поэтому будет рассматриваться вопрос о его освобождении из мест лишения свободы. Об этом VB.KG сообщила представитель пресс-службы ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, разговоры об освобождении Мурата Суталинова из тюремного заключения поднимаются уже не в первые.

- Это связано с состоянием его здоровья. Несколько лет назад ему уже удалили одну почку, сейчас под угрозой вторая. Он постоянно находится на поддерживающем лечении. В Законе КР есть перечень заболеваний, по которому заключенного могут освободить. К ним относится инвалидность I –II группы и рак на четвертой стадии. Однако это очень длительная процедура. Сначала решение выносится консилиумом врачей, а затем судом. Поэтому, сколько времени потребуется на его освобождение – не ясно, - заключила Сабатарова.

Напомним, судья Дамир Онолбеков, председательствующий в процессе по апрельским событиям 2010 года, признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году.

В августе этого года экс-глава ГКНБ уже проходил второй курс химиотерапии в Национальном центре онкологии и гематологии. Ранее ему удаляли одну почку, теперь у него обнаружили рак и на второй.


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URL: https://www.vb.kg/375284
Теги:
апрельские события, колонии, онкология, революция, суд, судья, Кыргызстан, Дамир Онолбеков, Элеонора Сабатарова, ГКНБ, ГСИН, СИЗО, Мурат Суталинов
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