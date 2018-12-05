Дождется ли Мурат Суталинов решения о его освобождении?

Мурат Суталинов переведен в Национальный центр онкологии и гематологии. Медики рассматривают его состояние, как стабильно тяжелое. Поэтому будет рассматриваться вопрос о его освобождении из мест лишения свободы. Об этом VB.KG сообщила представитель пресс-службы ГСИН Элеонора Сабатарова.

По ее словам, разговоры об освобождении Мурата Суталинова из тюремного заключения поднимаются уже не в первые.

- Это связано с состоянием его здоровья. Несколько лет назад ему уже удалили одну почку, сейчас под угрозой вторая. Он постоянно находится на поддерживающем лечении. В Законе КР есть перечень заболеваний, по которому заключенного могут освободить. К ним относится инвалидность I –II группы и рак на четвертой стадии. Однако это очень длительная процедура. Сначала решение выносится консилиумом врачей, а затем судом. Поэтому, сколько времени потребуется на его освобождение – не ясно, - заключила Сабатарова.

Напомним, судья Дамир Онолбеков, председательствующий в процессе по апрельским событиям 2010 года, признал Мурата Суталинова виновным и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Решением Военного суда Суталинов взят под стражу в 2016 году.

В августе этого года экс-глава ГКНБ уже проходил второй курс химиотерапии в Национальном центре онкологии и гематологии. Ранее ему удаляли одну почку, теперь у него обнаружили рак и на второй.