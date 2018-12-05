Погода
$ 69.78 - 69.90
€ 79.05 - 79.67

Работы на золотоизвлекательной фбраике "Эти-Бакыр Терек-Сай" остановлены

243  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи со сложившейся ситуацией вся производственная деятельность ОсОО "Эти-Бакыр Терек-Сай" приостановлена. В целях недопущения выхода оборудования из строя слита вода в золотоизвлекательной фабрике, остановлена вся техника. Производство на месторождении может быть законсервировано на 3-4 месяца, сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Нынешний конфликт отрицательно сказывается на деятельности Компании. Без работы могут остаться около 400 человек. Будут приостановлены отчисления в Соцфонд КР и налоговые органы. Также ежегодно Компания перечисляет 15 млн сомов в местный бюджет в качестве социального пакета. Выплата этих и других сумм также окажется под вопросом.

В связи с чем в ближайшее время необходимо возобновление производственной деятельности в кыргызско-турецком золотодобывающем предприятии. Государственные органы власти, правоохранительные органы должны создать соответствующие условия для этого.

В то же время горнорудным компаниям необходимо вести работу исключительно в рамках требований и обязательств, установленных законодательством Кыргызстана, без ущерба для экологии и с проведением соответствующей информационно-разъяснительной работы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375288
Теги:
горнодобывающий сектор, золото, промышленность, профсоюзы, конфликт, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  