Работы на золотоизвлекательной фбраике "Эти-Бакыр Терек-Сай" остановлены

В связи со сложившейся ситуацией вся производственная деятельность ОсОО "Эти-Бакыр Терек-Сай" приостановлена. В целях недопущения выхода оборудования из строя слита вода в золотоизвлекательной фабрике, остановлена вся техника. Производство на месторождении может быть законсервировано на 3-4 месяца, сообщает председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Нынешний конфликт отрицательно сказывается на деятельности Компании. Без работы могут остаться около 400 человек. Будут приостановлены отчисления в Соцфонд КР и налоговые органы. Также ежегодно Компания перечисляет 15 млн сомов в местный бюджет в качестве социального пакета. Выплата этих и других сумм также окажется под вопросом.

В связи с чем в ближайшее время необходимо возобновление производственной деятельности в кыргызско-турецком золотодобывающем предприятии. Государственные органы власти, правоохранительные органы должны создать соответствующие условия для этого.

В то же время горнорудным компаниям необходимо вести работу исключительно в рамках требований и обязательств, установленных законодательством Кыргызстана, без ущерба для экологии и с проведением соответствующей информационно-разъяснительной работы.