Погода
$ 69.73 - 69.88
€ 79.00 - 79.90

В бане "Бодрость" можно очень бодро сломать конечности?

536  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жители города, пользующиеся услугами бани "Бодрость", находящейся на улице Месароша, будьте бдительны при спуске с лестницы, которая отделана кафельной плитой и не покрыта настилом.

Мое падение с этой лестницы чуть не привело к печальным последствиям, я отделалась огромной гематомой, что вывело меня из обычного ритма. Данный случай имел место 2 декабря 2018, и с тех пор администрацией не приняты меры. Прошу вас обходить стороной эту баню из-за пренебрежительного отношения владельца данной частной бани к своим клиентам.

Народную новость прислала Назгуль


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375289
Теги:
травмы, Административный кодекс, безопасность, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  