В бане "Бодрость" можно очень бодро сломать конечности?

Жители города, пользующиеся услугами бани "Бодрость", находящейся на улице Месароша, будьте бдительны при спуске с лестницы, которая отделана кафельной плитой и не покрыта настилом.

Мое падение с этой лестницы чуть не привело к печальным последствиям, я отделалась огромной гематомой, что вывело меня из обычного ритма. Данный случай имел место 2 декабря 2018, и с тех пор администрацией не приняты меры. Прошу вас обходить стороной эту баню из-за пренебрежительного отношения владельца данной частной бани к своим клиентам.

Народную новость прислала Назгуль