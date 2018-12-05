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Как находящийся на контроле у МВД член ОПГ смог стать депутатом?

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- Екатерина Улитина
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Конфликт между мужчинами произошел еще 30 ноября, во время соревнований по национальному конному виду спорта улак-тартыш, которые проходили в Тогуз-Тороукском районе Джалал-Абадской области.

Конфликт разгорелся между местными жителями Ренатом 1995 и Эмилем 1986 года рождения. После выяснения отношений Рената доставили в отделение реанимации Тогоз-Тороуской районной больницы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый был задержан, он оказался депутатом местного айылного кенеша, - рассказали VB.KG в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в нанесении побоев является не только народным избранником, но и числится на оперативно-превентивном учете МВД как член организованной преступной группировки.

В правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемым является депутат Каргалыкского айального кенеше в Тогуз-Тороукском районе Эмил Турдалиев. Сейчас, по решению суда, он находится под домашним арестом.

Каким образом опгшник смог стать депутатом - большой вопрос. Возможно, этим займется отдельное следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375292
Теги:
Джалал-Абадская область, ОПГ, драка, Кыргызстан, арестован депутат, УВД
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Комментарии
123
05.12.2018, 16:52

В НАШЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ. В ДЕПУТАТЫ ИДЕТ ПАРТИЙНЫМИ СПИСКАМИ. ВОТ И ОН ПРОШЕЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ. ДАЖЕ В ЖК СИДЯТ ОПГШНИКИ. НАВЕРНОЕ МВД НАПРАВЛЯЮТ ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ ЧТО КТО-ТО ЗАМЕШАН С ОПГ. А ЦИК ЗАКРЫВАЕТ НА ЭТО ГЛАЗА.

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Амангелди Акылбеков
05.12.2018, 17:10
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В свое время МВД в ЖК озвучивала причастность тех или иных депутатов к ОПГ, но это все спустили на тормозах в высших кругах власти

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