Как находящийся на контроле у МВД член ОПГ смог стать депутатом?

Конфликт между мужчинами произошел еще 30 ноября, во время соревнований по национальному конному виду спорта улак-тартыш, которые проходили в Тогуз-Тороукском районе Джалал-Абадской области.

Конфликт разгорелся между местными жителями Ренатом 1995 и Эмилем 1986 года рождения. После выяснения отношений Рената доставили в отделение реанимации Тогоз-Тороуской районной больницы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Подозреваемый был задержан, он оказался депутатом местного айылного кенеша, - рассказали VB.KG в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый в нанесении побоев является не только народным избранником, но и числится на оперативно-превентивном учете МВД как член организованной преступной группировки.

В правоохранительных органах подтвердили, что подозреваемым является депутат Каргалыкского айального кенеше в Тогуз-Тороукском районе Эмил Турдалиев. Сейчас, по решению суда, он находится под домашним арестом.

Каким образом опгшник смог стать депутатом - большой вопрос. Возможно, этим займется отдельное следствие.