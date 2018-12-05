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Адамкула Жунусова в ближайшее время доставят в Бишкек

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- Оксана Гут
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Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила задержание бывшего главы ГТС КР Адамкула Жунусова в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, в настоящее время ведутся соответствующие мероприятия по этапированию задержанного.

- Группа следователей направится в столицу Азербайджана для проведения необходимых процессуальных процедур. Это произойдет в скором времени. По возвращении Адамкул Жунусов будет заключен под стражу. Так как соответствующее решение уже вынес Первомайский районный суд еще в августе, - отметили в пресс-службе ГСБЭП.

Уточняется, что Жунусов прибыл в Баку из Нью-Йорка, после чего и был задержан в аэропорту им. Гейдара Алиева.


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URL: https://www.vb.kg/375295
Теги:
Азербайджан, ГКНБ, ГТС, СИЗО, задержание, Первомайский район, суд, уголовная ответственность, Финполиция, ГСБЭП, ущерб, Адамкул Жунусов
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