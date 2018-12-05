Адамкула Жунусова в ближайшее время доставят в Бишкек

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила задержание бывшего главы ГТС КР Адамкула Жунусова в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе ведомства, в настоящее время ведутся соответствующие мероприятия по этапированию задержанного.

- Группа следователей направится в столицу Азербайджана для проведения необходимых процессуальных процедур. Это произойдет в скором времени. По возвращении Адамкул Жунусов будет заключен под стражу. Так как соответствующее решение уже вынес Первомайский районный суд еще в августе, - отметили в пресс-службе ГСБЭП.

Уточняется, что Жунусов прибыл в Баку из Нью-Йорка, после чего и был задержан в аэропорту им. Гейдара Алиева.