На реставрацию павильона Кыргызстана в Москве потратят еще 13,7 млн сомов

Государственное предприятие дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" объявило тендер на проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ в павильоне №4 "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве.

Планируется провести работы по утеплению перекрытий, демонтажу и монтажу стен перекрытия, лестниц, систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

На эти цели планируется потратить 13 млн 742 тысячи 858 сомов. Предполагается, что весь объем работ завершится через 10 месяцев после подписания договора с выигравшей компанией.

Напомним, павильон Кыргызстана на ВДНХ в течение последних нескольких лет закрыт для посещения из-за проведения реставрационных работ. Ранее в павильоне закончили наружную реставрацию фасада здания. Объем работ оценили в 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов.