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На реставрацию павильона Кыргызстана в Москве потратят еще 13,7 млн сомов

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- Екатерина Улитина
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Государственное предприятие дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" объявило тендер на проведение внутренних ремонтно-реставрационных работ в павильоне №4 "Кыргызстан" на ВДНХ в Москве.

Планируется провести работы по утеплению перекрытий, демонтажу и монтажу стен перекрытия, лестниц, систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

На эти цели планируется потратить 13 млн 742 тысячи 858 сомов. Предполагается, что весь объем работ завершится через 10 месяцев после подписания договора с выигравшей компанией.

Напомним, павильон Кыргызстана на ВДНХ в течение последних нескольких лет закрыт для посещения из-за проведения реставрационных работ. Ранее в павильоне закончили наружную реставрацию фасада здания. Объем работ оценили в 43 миллиона 790 тысяч 157 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/375298
Теги:
бюджет, госзакупки, Россия, Москва, Кыргызстан, МИД
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