Граждане Кыргызстана чуть не замерзли в степях Казахстана

За последние несколько дней сотрудниками трассового медико-спасательного пункта "Сарышаган" Карагандинской области эвакуировано 43 человека, в числе которых 35 граждан Узбекистана, 8 – Кыргызстана, сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

Так, 1 декабря 2018 года были спасены из сломанной автомашины Газель 8 граждан Кыргызской Республики и эвакуированы в дом отдыха поселка Сарышаган.

А уже 5 декабря 2018 года около 4 часов утра в трассовый пункт поступила информация о поломке автобуса на трассе Алматы-Екатеринбург с 51-м пассажиром на борту. Незамедлительно бригада экстренного реагирования ТМСП выехала на помощь замерзающим в степи людям.

Все пассажиры были осмотрены медиками, 35 человек эвакуированы в здание железнодорожного вокзала поселка Сарышаган, 16 человек, вместе с водителем, остались в ближайшем кафе Азия Петрол.

В настоящее время на территории Казахстана работает сорок трассовых пунктов. Их организованная работа позволяет оказывать и медицинскую и спасательную помощь пострадавшим в ДТП на республиканских трассах. Более того, сотрудники трассовых пунктов принимают как окрестное население, так и всех проезжающих, помогая им справиться с любыми неблагоприятными симптомами, а также эвакуируют из снежных заносов и замерзающего транспорта.

С начала зимнего периода 2018 года силами бригад экстренного реагирования трассовых медико-спасательных пунктов из неисправного автотранспорта и снежных заносов эвакуировано уже более 60 человек.