Ассоль Молдокматова сделала новую пластическую операцию?

Сначала эта информация появилась на нескольких отечественных интернет-ресурсах, а потом Ассоль Молдокматова провела и пресс-конференцию. На ней она заявила, что якобы на нее было совершено несколько покушений.

Под покушениями "теледива" Молдокматова, которая также называет себя психологом, подразумевает порезы шин и открученные болты с колес. Телеведущая заявила, что причину таких действий со стороны недоброжелателей она видит в своей профессиональной деятельности.

Ассоль Молдокматова считает, что она озвучивает "жестокую правду", которая "кому-то мешает".

"Те люди, которые это сейчас видят, слышат, надеются на то, что произойдет несчастный случай, вынуждена вас огорчить. Делом занимается МВД, и хочу вас еще более огорчить, у меня есть адвокат, который персонифицировано ведет это дело", - цитирует ее "Кабар".

Она также озвучила, что один из ее преследователей отбывает срок, было на нее еще одно нападение. И всю эту информацию они с адвокатом тщательно скрывали. Зачем и почему - не объяснила.

Молдокматова напомнила, что у нее есть шоу "Откровенный разговор", в котором она говорит на темы наркотрафика, проституции, продажи за рубеж граждан Кыргызстана.

Также телеведущая заявила, что именно благодаря ей был осужден на 10 лет виновный в смерти королевы красоты Сании Шакировой, хотя об этой трагической истории писали практически все отечественные СМИ.

"Очень много вопросов, о которых я знаю, о которых я открыто говорю - говорю на эти темы, о которых молчит общество. Естественно, я для многих неугодна. Это прекрасно понимают некоторые персоны", - цитирует Молдокматову "Кабар".

К слову, с именем Ассоль Молдокматовой связано несколько скандалов, в т.ч. касающихся гуманитарного сбора средств. Общественные активисты были вынуждены буквально отбиваться от "теле-дивы" и ее обвинений.

Более того, сама Молдокматова не гнушается нарушением закона. Так, читатели VB.KG сообщили и показали, как "теледива" ехала по встречной полосе. Никаких сообщений о ее наказании за этот дрифт не последовало.

После пресс-конференции пользователи соцсетей заметили, что внешность Молдокматовой значительно изменилась - не исключено, что "теледива" сделала очередную пластическую операцию.

Фото ИА "Кабар".