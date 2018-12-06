Замминистра транспорта КР Жусубалиев задержан при получении взятки

5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США задержан заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики "Ж.А."., сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)", где задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и покровителем одной из иностранных компаний.

Необходимо отметить, что оговоренная сумма денежных средств за продвижение интересов иностранной компании была оценена в 520 тысяч долларов США, часть из которых, в частности 120 тысяч долларов США "Ж.А.", ранее получил от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть денежных средств планировалось получить в течение последующих недель.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, Ведется следствие.

Согласно официальным данным, замминистра транспорта с идентичными инициалами - Жусубалиев Азимкан Ильясович.