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Замминистра транспорта КР Жусубалиев задержан при получении взятки

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- ВБ
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5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США задержан заместитель министра транспорта и дорог Кыргызской Республики "Ж.А."., сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что указанные денежные средства предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)", где задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и покровителем одной из иностранных компаний.

Необходимо отметить, что оговоренная сумма денежных средств за продвижение интересов иностранной компании была оценена в 520 тысяч долларов США, часть из которых, в частности 120 тысяч долларов США "Ж.А.", ранее получил от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть денежных средств планировалось получить в течение последующих недель.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, Ведется следствие.

Согласно официальным данным, замминистра транспорта с идентичными инициалами - Жусубалиев Азимкан Ильясович.


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URL: https://www.vb.kg/375306
Теги:
ГКНБ, Минтранском, задержание, коррупция, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Жусубалиев Азимкан
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Комментарии
скафнюк
06.12.2018, 11:15

чекистам респект

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Атеист
06.12.2018, 13:41

В Кыргызстане - системная коррупция, одобряемая с самой верхушки власти. Чего можно ожидать от министра, у которого оклад - 24 тыс. сом ? Вместе с надбавками, премиями зарплата министра может быть в два раза выше, но даже 50 тыс. сом сейчас - этого недостаточно для нормальной жизни. 

Преступная власть сама толкает чиновников на получение взяток и это делается намеренно. Даже самый честный человек на какой-нибудь должности начинает брать взятки и воровать, так как денег не хватает, и в этот момент ему можно сказать: "Надо делиться и делать то, что тебе говорят вышестоящие начальники ! Иначе вылетишь с должности, а то и посадим !"

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Атеист
06.12.2018, 13:43

Можно подумать, что замминистра только для себя брал. Он брал для министра и покровителей из Жогорку Кенеша. Брали, берут и будут брать. Потому что власть преступная.

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