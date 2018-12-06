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Грузовик, насмерть сбивший школьницу, двигался на большой скорости

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- Екатерина Улитина
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Грузовик, сбивший первоклассницу в селе Ленинском, перед совершением ДТП двигался на большой скорости. Об этом VB.KG рассказал свидетель автонаезда.

- Водитель ехал очень быстро. Он посигналил три раза, сбил девочку и остановился, - рассказал очевидец ДТП.

В УОБДД Чуйской области VB.KG подтвердили эту информацию.

- Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, в ближайшие часы суд изберет меру пресечения на время следствия. Кроме того, назначено проведение экспертиз, в том числе экспертиза на определение наличия в крови алкоголя, - прокомментировали в пресс-службе УОБДД.

Напомним, 5 декабря на трасе Бишкек – Кордай в селе Ленинском грузовик с казахским номерами сбил первоклассницу рядом с остановкой общественного транспорта. Девочка скончалась на месте. Водитель гражданин Казахстана не стал скрываться с места ДТП.


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URL: https://www.vb.kg/375307
Теги:
грузоперевозки, ДТП, Казахстан, уголовная ответственность, Чуйская область, безопасность, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, автонаезд, погиб ребенок
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Комментарии
водитель
06.12.2018, 13:51

На большой это на какой? И как этот свидетель определил скорость? Судя по тому что машина стоит совсем недалеко от тела девочки, да еще и на гололеде, скорость была совсем небольшой. По крайней мере в пределах разрешенной.

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