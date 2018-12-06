Какие еще проекты лоббировал задержанный за взятку замминистра транспорта?

Сегодня стало известно о задержании замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева. Его поймали на получении взятки в размере 50 000 долларов США за за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)". Он выступал там в качестве председателя тендерной комиссии.

Стоит напомнить, что чиновник занял пост заместителя министра транспорта в 13 февраля 2017. Ранее 51-летний Жусубалиев работал заместителем заведующего отделом государственного управления и кадровой работы аппарата правительства КР.

Последнее заявление Жусубалиева датируется 4 декабря нынешнего года. Он предложил государству увеличить акцизный налог на ГСМ, объяснив это тем, что подобная мера позволит пополнить бюджет на 4,2 миллиарда сомов.

Он также упомянул, что его ведомство – Минтранс – финансируется из бюджета по остаточному принципу. Отметив, что в 2010 году дорожной отрасли выделялось 2,8 процента средств из бюджета, в 2017-м – 1,7 процента. В денежном эквиваленте на ремонт и содержание одного километра дорог в 2010 году выделялось 69 тысяч сомов. К 2017 году сумма снизилась до 62 тысяч.

Выступал Жусубалиев и инициатором введения платных дорог республики с 2025 года.

"Всего в республике 34 тысячи километров трасс. За последние 23 года количество автомобилей выросло более чем на 900 процентов, а интенсивность движения по основным магистралям – на 700", - подчеркивал он.

Однако больше всего возмущений среди общественности вызвало заявление замминистра по поводу выделенных средств на ремонт дороги Бишкек-Кара-Балта. Многие граждане назвали такие расходы откровенной коррупцией.

"Ремонт этой трассы завершится в 2021 году. Реконструкция началась в прошлом году. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 45 километров. Затраты на реабилитацию оцениваются в 120 миллионов долларов", - пояснил тогда Жусубалиев.

Примечательны и два его заявления, сделанные 1,5 года назад. Первое также касается выделения средств.

"Для завершения строительства трассы Балыкчы-Корумду необходимо свыше пяти миллиардов сомов. Правительство готово выделить на это только 1 миллиард сомов. Дорожные работы приостановлены возле ипподрома в Чолпон-Ате из-за нехватки финансирования", - говорил тогда он.

И еще одного в марте прошлого года:

"В конце этого года начнется реабилитация автодороги Маданият–Джалал-Абад. В данное время проводится отбор консультативной компании. На ремонт трассы протяженностью 70 км Азиатский банк развития выделит 65 млн долларов в виде кредита".

Согласно последней декларации о доходах чиновников за 2016 год, когда он занимал должность заведующего отделом ТЭК и недропользования при ПКР КР, он заработал 710 тысяч сомов по месту основной работы и 390 тысяч от гражданско-правовой сделки.

У него имеется квартира площадью 45 квадратных метров, Машины и другого имущества на него не зарегистрировано. В декларации Жусубалиева также указан некий близкий родственник. В 2016 году он заработал по основному месту работу 727 тысяч сомов. На него оформлен дом в 100 квадратов, контейнер и автомашина "Хонда Арея" 2004 года выпуска и земельный участков в 300 квадратных метров.

По данным Минюста КР, никаких форм собственности на задержанном за взятку замминистре транспорта также не значится.

Напомним, установлено, что денежные средства, при получении которых был задержан чиновник, предназначались за принятие положительного решения по тендеру на выполнение дорожно-строительных и реабилитационных работ по проекту "Соединительной дороги, коридоры ЦАРЭС 1 и 3, участок Эпкин-Дыйкан (Башкууганды, (км 89,5 – км 159,2)", где задержанный выступал в качестве председателя тендерной комиссии и покровителем одной из иностранных компаний.

Необходимо отметить, что оговоренная сумма денежных средств за продвижение интересов иностранной компании была оценена в 520 тысяч долларов США, часть из которых, в частности 120 тысяч долларов США "Ж.А.", ранее получил от представителей иностранной компании при участии посредников, которые являются его родственниками. Оставшуюся часть денежных средств планировалось получить в течение последующих недель.