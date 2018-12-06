Страшное ДТП в Кара-Суйском районе. Трое в реанимации, двое погибли

5 декабря примерно в 16.30 в селе Каратай Кара-Суйского района на 18 км дороги Ош-Сары-Таш Эркечтам произошла страшная авария.

Как сообщила VB.KG пресс-служба УОБДД Ошской области, житель Алайского района 1986 г.р. А.К. на своей машине "Тойота Авенсус" направлялся в сторону Оша. Неожиданно перед ним выехала другая автомашина. Водитель, пытаясь объехать эту машину, выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с грузовым авто "Скания-R164480", за рулем которого находился житель Кара-Суйского района 1991 г.р. О.Т.

В результате ДТП четверо пассажиров "Тойоты" - жители Кара-Суйского района и 1 гражданин Китая 1967 г.р. Лиу Ченг Жлие – получили серьезные травмы. Все они были доставлены в Ошскую областную больницу. Но примерно в 3 часа ночи иностранный гражданин скончался в реанимации. Остальные также находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще один пассажир легковушки - житель Ноокатского района 1986 г.р. К.М. - умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводятся все необходимые экспертизы. Делом занимается следственная группа Кара-Суйского РУВД.