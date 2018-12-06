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Страшное ДТП в Кара-Суйском районе. Трое в реанимации, двое погибли

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- Оксана Гут
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5 декабря примерно в 16.30 в селе Каратай Кара-Суйского района на 18 км дороги Ош-Сары-Таш Эркечтам произошла страшная авария.

Как сообщила VB.KG пресс-служба УОБДД Ошской области, житель Алайского района 1986 г.р. А.К. на своей машине "Тойота Авенсус" направлялся в сторону Оша. Неожиданно перед ним выехала другая автомашина. Водитель, пытаясь объехать эту машину, выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб с грузовым авто "Скания-R164480", за рулем которого находился житель Кара-Суйского района 1991 г.р. О.Т.

В результате ДТП четверо пассажиров "Тойоты" - жители Кара-Суйского района и 1 гражданин Китая 1967 г.р. Лиу Ченг Жлие – получили серьезные травмы. Все они были доставлены в Ошскую областную больницу. Но примерно в 3 часа ночи иностранный гражданин скончался в реанимации. Остальные также находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Еще один пассажир легковушки - житель Ноокатского района 1986 г.р. К.М. - умер на месте происшествия.

По факту ДТП проводятся все необходимые экспертизы. Делом занимается следственная группа Кара-Суйского РУВД.


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URL: https://www.vb.kg/375310
Теги:
ДТП, Кара-Суйский район, Китай, Ошская область, погибшие, ПДД, пострадавшие, больница, следствие, УВД
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Комментарии
водитель
06.12.2018, 13:56

Четверо пассажиров и один китаец это 5 человек получается? Как они поместились в Авенсис, один в багажнике что ли ехал?

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