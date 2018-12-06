В Бишкеке открылся исследовательский центр врожденных пороков сердца

6 декабря 2018 года в рамках проходящей в г.Бишкек Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы инвазивной кардиологии" состоялось открытие Кыргызско-Китайского исследовательского центра врожденных пороков сердца.

Подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром кардиологии и терапии им.Миррахимова при Минздраве КР и Хебейским медицинским университетом.

Как рассказала директор НЦКиТ Айнагуль Джумагулова, это позволит в будущем широко внедрять в клиническую практику страны современные методы диагностики и лечения врожденных пороков сердца, а также будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области. Практические врачи и ученые из Центральной Азии, Китая, Турции объединяют усилия, направленные на достижение снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, на улучшение качества и продление активной человеческой жизни.

Эндоваскулярные методы лечения врожденных пороков сердца внедрены в практику НЦКиТ с 2000 года. В этом плане накоплен огромный совместный опыт плодотворного кыргызско-китайского сотрудничества. Эндоваскулярным методом произведена успешная коррекция врожденных пороков сердца у 518 больных. В целом, за период работы ангиографической установки в НЦКиТ было проведено более 18 тысяч диагностических исследований и более 1000 эндоваскулярных вмешательств на сердце и сосудах, сообщает пресс-служба Минздрава КР.