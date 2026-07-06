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СМИ: В Баткенской области прошли задержания, сообщается о выстрелах

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СМИ сообщают, что в Баткенской области сотрудники ГКНБ провели спецоперацию на контрольно-пропускных пунктах "Кадамжай-автодорожный" и "Чечме-автодорожный".

По информации СМИ, были задержаны более 20 человек, в том числе сотрудники Пограничной службы, таможни и ветеринарной службы. Отмечается, что мероприятия могут быть связаны с расследованием возможных коррупционных преступлений.

Кроме того, со ссылкой на источники сообщается, что во время спецоперации якобы прозвучали выстрелы. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

На момент публикации ГКНБ и другие государственные органы не комментировали произошедшее.


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URL: https://www.vb.kg/459890
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, Погранслужба, СМИ, граница, задержание
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