Темир Сариев попытается встретиться с Сооронбаем Жээнбековым в Москве?

Экс-премьер-министр Темир Сариев завтра намерен принять участие на открытии памятника писателю Чингизу Атйматову в Москве. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Темир Аргембаевич.

По его словам, он уже сегодня вылетел в столицу России.

- Сегодня в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 90-летию писателя, где я и нахожусь, - уточнил он.

Отметим, завтра в Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Атйматову, который установлен в сквере, который носит имя писателя. В церемонии примут участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министры культуры РФ и КР Владимир Мединский и Азамат Жаманкулов, посол Болот Отунбаев, а также представители парламента и правительства России.