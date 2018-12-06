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Темир Сариев попытается встретиться с Сооронбаем Жээнбековым в Москве?

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- Бакыт Стамов
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Экс-премьер-министр Темир Сариев завтра намерен принять участие на открытии памятника писателю Чингизу Атйматову в Москве. Об этом редакции VB.KG сообщил сам Темир Аргембаевич.

По его словам, он уже сегодня вылетел в столицу России.

- Сегодня в Москве проходит торжественное мероприятие, посвященное 90-летию писателя, где я и нахожусь, - уточнил он.

Отметим, завтра в Москве состоится торжественная церемония открытия памятника Чингизу Атйматову, который установлен в сквере, который носит имя писателя. В церемонии примут участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, мэр Москвы Сергей Собянин, министры культуры РФ и КР Владимир Мединский и Азамат Жаманкулов, посол Болот Отунбаев, а также представители парламента и правительства России.


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URL: https://www.vb.kg/375316
Теги:
Болот Отунбаев, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Чингиз Айтматов, литература, памятник, правительство, президент, Россия, Москва, культура, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество
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