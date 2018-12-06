Сдаст ли замминистра транспорта, попавшийся на взятке, своих подельников?

- Думаю, после следственных мероприятий вскроется еще не одно "тендерное" дело замминистра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева. Поэтому, безусловно, поднимется вопрос о пересмотре части из них, - заявил VB.KG юрист Кайрат Осмоналиев.

Он отметил, что нынешнее задержание чиновника за взятку – "классическое".

- Как это называют следователи, его "прикормили" и передавали деньги частями, фиксируя это. Скорей всего, у них были материалы оперативного дела или разработки. Тем более, что почти ко всем руководителям, имеющим отношение к тендерам, подводят негласных сотрудников, собирают информацию, прослушивают иногда телефоны. Это важно, ведь речь идет о миллионах госсредств, - считает Осмоналиев. - Что касается тех тендеров, которые он лоббировал в качестве председателя конкурсной комиссии, то, по моему опыту могу сказать, что коль пошло "прикармливание", то материалов на него набралось немалое количество.

По словам собеседника редакции, в рамках следствия этот вопрос должен найти свое отражение. Тем более, что задача правоохранителей – выявление всех возможных преступлений, связанных с привлекаемым лицом. И это целый комплекс мероприятий. Тем более, дело резонансное и связанное с борьбой с коррупцией.

И не исключено, что после задержания Жусубалиева в деле о коррупции в Минтрансе появятся и другие фигуранты и обвиняемые.